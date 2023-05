App Gratis per Android, elenco segreto degli sconti del Play Store

Il Play Store di Google è sempre pronto a riservare buone sorprese a tutti gli utenti che periodicamente vogliono acquistare applicazioni e giochi per il proprio dispositivo Android, ma non sono mai disposti ad investire cifre molto vicine ai listini del periodo.

Essendo lo store dell’azienda di Mountain View decisamente vasto, è bene prestare la massima attenzione alle pagine in cui è possibile scorgere i singoli sconti, sapendo che non esistono soluzioni che permettano di raccogliere in unico luogo i migliori prezzi bassi, abbiamo pensato di realizzare un piccolo articolo riepilogativo, che vi possa aiutare nella cernita delle offerte migliori.

App Gratis per Android, ecco gli sconti di oggi

Innumerevoli sono i giochi/app disponibili gratuitamente, o a prezzi fortemente scontati, nel periodo corrente. Si parte da Space RPG 3, un titolo che spinge il giocatore ad impedire la diffusione dei pirati nello spazio, in vendita oggi gratuitamente contro il listino di 1,50 euro (LINK). Volendo puntare ad un gioco a pagamento, la scelta potrebbe ricadere su The Almost Gone, proposto al pubblico con un esborso finale di 3 euro (mentre sono 4 euro il listino, LINK), oppure se siete amanti degli scacchi, non potete mancare MiniChess by Kasparov (in vendita a 2,50 euro, rispetto ai 5 euro di listino, LINK).

Molto interessanti sono anche le applicazioni in offerta, tra le migliori notiamo la presenza di Reminder Pro, acquistabile da tutti gratuitamente (LINK), passando anche per Access Code Zero (costa solo 1 euro, al posto di 4 euro, LINK).