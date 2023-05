Il produttore cinese Oppo continua a sfornare nuovi smartphone. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando del nuovo Oppo K11x, successore dello scorso modello annunciato lo scorso mese di settembre, che può vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 108 MP. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Il produttore cinese Oppo svela ufficialmente il nuovo Oppo K11x

Oppo K11x è il nuovo smartphone di fascia media presentato in queste ore dal noto produttore cinese. Questo modello va dunque a sostituire il precedente Oppo K10x, il quale era stato annunciato a settembre 2022. Dal punto di vista tecnico, lo smartphone presenta, come il suo predecessore, un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici in risoluzione FullHD+. Questo modello vanta però la presenza della frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e di una luminosità di picco di 680 nits.

Le prestazioni sono invece affidate al già noto processore Snapdragon 695. Sono poi presenti tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. Sul retro lo smartphone presenta due zone circolari dove trovano posto due sensori fotografici rispettivamente da ben 108 MP e 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 16 MP. La batteria ha invece una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 67W che garantisce tempi di ricarica molto brevi.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo K11x sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 200 euro al cambio attuale.