Kena Mobile, solo 6 euro al mese per sempre per avere 130GB

Tenere a bada un provider come Kena Mobile è sicuramente un’ardua impresa per tutti gli altri gestori che si occupano del mondo della telefonia in Italia. I provider virtuali in generale sono di certo difficili da fronteggiare, soprattutto alla luce dei prezzi che riescono a mettere in piazza ogni mese. Le offerte risultano sempre le più vantaggiose e a dimostrarlo sono oltre ai prezzi anche i contenuti.

Kena Mobile infatti vede attualmente la sua leadership contenuta all’interno di una promo in particolare che prende il nome di Star.

Kena Mobile: il gestore virtuale migliore di tutti dimostra ancora una volta la sua forza con la Star da 130GB al mese

Ci sono pochi preamboli da fare in questo caso, visto che la notorietà dell’offerta mobile risulta più che spiccata. Si tratta di una soluzione che costa ogni mese solo 6,99 €, vista la promozione lanciata da Kena.

Al suo interno i contenuti riescono a fare il resto, mettendo quindi al cospetto del pubblico tanta quantità unitamente a qualità e convenienza. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili, arrivando poi a 1000 messaggi da inviare a tutti e a 130 giga per navigare sul web utilizzando il 4G.

Ricordiamo che anche il costo di attivazione, ormai dallo scorso 4 maggio, risulta totalmente gratuito. Scegliendo poi la modalità di ricarica automatica, Kena Mobile consentirà agli utenti di avere 50 giga in più in regalo. Da ricordare che la velocità in download raggiungibile con la rete mobile è pari ad un massimo di 60 Mbps.