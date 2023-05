CoopVoce, la panoramica delle promo ancora disponibili a maggio

CoopVoce, il servizio di telefonia mobile del noto marchio cooperativo Coop, offre una varietà di piani tariffari competitivi che si adattano alle esigenze di un’ampia gamma di utenti. Scopriamoli prima che sia troppo tardi.

CoopVoce: tutte le proposte dell’operatore per il mese di maggio

Le offerte di CoopVoce si distinguono per la loro versatilità. Il piano “All Inclusive Start” è particolarmente adatto a coloro che necessitano di un equilibrio tra chiamate, SMS e dati. Con soli 5€ al mese, offre 500 minuti di chiamate, 50 SMS e 5GB di dati. Questo piano rappresenta una soluzione economica per coloro che cercano un’offerta completa senza superare il budget.

Per coloro che necessitano di più dati, l’offerta “All Inclusive Flash” rappresenta un’opzione ideale. Per soli 8€ al mese, gli utenti hanno accesso a 1000 minuti di chiamate, 100 SMS e ben 50GB di dati. Questa tariffa è una delle più competitive sul mercato, soprattutto per gli utenti che navigano molto su internet.

Per coloro che invece desiderano avere tutto senza limiti, il piano “All Inclusive Unlimited” offre minuti illimitati per chiamate, SMS illimitati e 60GB di dati per 12€ al mese. Questo piano è perfetto per gli utenti più esigenti, che necessitano di una quantità di dati elevata e un accesso illimitato alle chiamate e agli SMS.

CoopVoce non si limita a offrire piani tariffari: fornisce anche un servizio di assistenza clienti efficiente e reattivo. Infatti, gli utenti possono contattare l’assistenza clienti attraverso una varietà di canali, inclusi il telefono, l’email e i social media. Un altro vantaggio è la sua vasta copertura di rete, che assicura che gli utenti possano usufruire dei loro piani tariffari ovunque si trovino. Inoltre, la facilità di cambio piano rende CoopVoce un’opzione flessibile per chi vuole adattare il proprio contratto alle mutevoli esigenze personali.