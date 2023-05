Il Dongbei Mars Pro è un proiettore 4K laser con sistema operativo Android, che offre una serie di caratteristiche di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile. Con 3200 ANSI lumen, 4K nativo, compatibilità con HDR10, e sistema audio Dolby Digital integrato, questo proiettore si distingue per la sua luminosità e qualità video. Sicuramente è un ottimo compagno soprattutto se ci piace vedere i film a casa con la qualità del cinema o si vuole stupire i propri amici giocando alla PlayStation grazie alle porte HDMI integrate.

Design e Materiali

Il Dongbei Mars Pro è un proiettore che combina funzionalità e design in un pacchetto compatto. Nonostante le sue dimensioni ridotte, 246 x 209 x 173 mm, e il suo peso di 4.6 Kg, il Mars Pro non rinuncia a nessuna delle caratteristiche tecniche che ci si aspetta da un proiettore di alta qualità.

La struttura del Mars Pro è un parallelepipedo solido e ben costruito, con un design che facilita la sua installazione. Il proiettore è dotato di un supporto standard per l’attacco dei treppiedi, permettendo una facile configurazione in qualsiasi ambiente. Grazie ai sistemi di correzione automatica integrati, l’installazione del Mars Pro è un gioco da ragazzi: basta posizionarlo, puntarlo su una superficie e accenderlo per attivare l’ottimo sistema di auto-focus automatico e la correzione trapezoidale.

Un dettaglio che distingue il Mars Pro da molti altri proiettori è la protezione dell’ottica di proiezione. La lente non è esposta direttamente, ma è protetta da uno strato di vetro. Questa caratteristica elimina la necessità di utilizzare un coprilente quando il proiettore è spento, risolvendo il problema dell’accumulo di polvere in prossimità della lente.

La parte posteriore del Mars Pro ospita una serie di ingressi che ampliano le sue possibilità di connessione. Il proiettore è dotato di due ingressi HDMI 2.1 (di cui uno eARC), due porte USB 2.0, un’uscita per le cuffie, un’uscita ottica digitale e un ingresso ethernet. Quest’ultimo è particolarmente utile per connettere il dispositivo alla rete cablata, oltre alla connettività Wi-Fi già integrata.

Il Mars Pro viene fornito con un telecomando che, nonostante la sua costruzione in plastica leggera, è funzionale e permette di gestire tutte le funzionalità del proiettore senza problemi. Unico neo, i tasti non sono retroilluminati, il che può rendere l’uso in ambienti bui un po’ più complicato. Nonostante ciò, il telecomando può essere utilizzato anche come mouse virtuale per muovere il puntatore sullo schermo, aggiungendo un ulteriore livello di comodità e funzionalità.

Caratteristiche Tecniche: Un Proiettore Potente e Versatile

Il Dongbei Mars Pro è un proiettore che non lascia nulla al caso quando si tratta di specifiche tecniche. Questo dispositivo offre una risoluzione massima di 4K a 60 Hz, che può essere aumentata a 120 Hz grazie alla tecnologia MEMC. Il sistema di proiezione DLP utilizza una matrice da 0,47″ DMD, garantendo immagini nitide e dettagliate.

La sorgente di illuminazione laser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) e il sistema di ottiche consentono una dimensione massima di proiezione di 300″. Tuttavia, per ottenere la migliore qualità visiva, si consiglia di non superare i 150″. Per darvi un’idea del posizionamento, è possibile proiettare un’immagine di 80″ a una distanza di 2,2 m, 100″ a 2,8 m e 150″ a 4,2 m.

Il Mars Pro è alimentato da un processore MediaTek MT9669 quad-core, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Questa configurazione hardware consente al proiettore di gestire facilmente le operazioni di streaming video e altre attività di elaborazione dei dati. Il proiettore supporta anche Bluetooth 5.0, permettendo di collegare dispositivi wireless come cuffie o altoparlanti.

Uno dei punti di forza del Mars Pro è la sua luminosità. Con 3200 ANSI lumen, questo proiettore è in grado di produrre immagini chiare e luminose, anche in ambienti con una certa quantità di luce ambientale. Tuttavia, come con tutti i proiettori, per ottenere la migliore qualità dell’immagine è consigliabile utilizzarlo in un ambiente buio.

Il sistema audio del Mars Pro è composto da due altoparlanti full-range da 8w. Questi altoparlanti sono in grado di produrre un suono chiaro e ben bilanciato, sufficiente per una piccola o media stanza. Tuttavia, per un’esperienza audio più coinvolgente, è possibile collegare il proiettore a un sistema audio esterno tramite l’uscita ottica digitale o l’uscita per le cuffie.

Qualità Video: Immagini Nitide e Dettagliate

La qualità video del Dongbei Mars Pro è sorprendentemente buona, soprattutto se paragonata alle sue dimensioni e alla risoluzione supportata. Questo proiettore si piazza in cima alla classifica personale tra i proiettori della categoria, superando anche modelli di marchi più noti.

Quando si utilizza una sorgente di qualità, la definizione dell’immagine è di un buon livello e, in alcuni casi, è in grado di garantire uno sharpening migliore anche di quello che si potrebbe trovare in alcune TV QLED. La gestione dell’intervallo dinamico è personalizzabile, permettendo di adattare l’immagine alle proprie preferenze.

Nonostante la luminosità molto alta, è sempre consigliabile utilizzare un buon telo di proiezione. Anche se il risultato è godibile proiettando le immagini sulle pareti, l’uso di un telo di proiezione migliora notevolmente la qualità dell’immagine, evitando l’assorbimento della luce e riflettendo al massimo l’immagine.

Il Dangbei Mars Pro è in grado di garantire 3200 ANSI lumen, un valore estremamente alto per un proiettore compatto in grado di supportare il 4K in HDR. Tuttavia, come per tutti i proiettori, la qualità dell’immagine è migliore in ambienti bui.

Software: Un’Esperienza Android Personalizzata con Alcuni Ostacoli

Il Dongbei Mars Pro si distingue per il suo software, che pur essendo basato su Android, non è Android TV. Questo può rappresentare una sfida per alcuni utenti, in quanto l’interfaccia utente è quella tipica dei proiettori asiatici più economici e non viene fornito con il Play Store preinstallato. Nonostante il menu sia disponibile in italiano, presenta numerosi errori di traduzione.

Per installare le app di Google, gli utenti devono accedere alla sezione Community e seguire le istruzioni fornite. È possibile scaricare una versione di Netflix che funziona parzialmente, ma a causa della mancanza della certificazione Widewine L1, funzionerà solo in HD e non in 4K. Per risolvere questo problema, il brand fornisce gratuitamente un dongle Android TV agli acquirenti del proiettore su Amazon. Tuttavia, questo richiede l’uso di uno dei due ingressi HDMI integrati.

Il processore MediaTek MT9669, supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, rende il Mars Pro fluido nelle operazioni. Tuttavia, sarebbe stato preferibile se il proiettore fosse stato alimentato da Google TV, che avrebbe reso le operazioni di casting dai dispositivi mobili più semplici e avrebbe garantito aggiornamenti più rapidi e un’interfaccia utente ottimizzata. Il software del Dongbei Mars Pro offre un’esperienza utente soddisfacente.

Prezzo e Conclusioni: Un Proiettore di Alta Qualità con un Buon Rapporto Qualità-Prezzo

Il Dongbei Mars Pro si distingue nel mercato dei proiettori per la sua combinazione di alta qualità e prezzo competitivo. Con una risoluzione 4K nativa, una luminosità di 3200 ANSI lumen e un sistema audio Dolby Digital integrato, questo proiettore offre un’esperienza di visione superiore rispetto a molti dei suoi concorrenti.

Nonostante il prezzo di listino di 1999 euro, è possibile acquistare il Mars Pro su Amazon con uno sconto significativo, rendendo questo proiettore un’opzione molto attraente per coloro che cercano un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Inoltre, l’acquisto del Mars Pro include un dongle Android TV gratuito, che aggiunge ulteriore valore all’offerta.

Tuttavia, nonostante le sue molte qualità, il Mars Pro non è senza difetti. Il software integrato, basato su Android ma non su Android TV, può essere un ostacolo per alcuni utenti. Inoltre, l’interfaccia utente, tipica dei proiettori asiatici più economici, potrebbe non essere all’altezza delle aspettative di alcuni utenti.

Nonostante questi problemi, il Mars Pro rimane un’opzione eccellente per coloro che cercano un proiettore di alta qualità. Con la sua combinazione di video di alta qualità, un sistema operativo intuitivo e una serie di funzionalità utili, il Mars Pro si distingue come un proiettore di alta qualità con un prezzo competitivo. Se stai cercando un proiettore che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Mars Pro potrebbe essere la scelta giusta per te.