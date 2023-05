WhatsApp si appresta ad accorciare di molto le distanze nei confronti della rivale Telegram, in un futuro non troppo lontano, infatti, l’azienda dovrebbe rilasciare importanti aggiornamenti atti a rendere la vita molto più semplice a tutti gli utenti.

Come molto spesso vi abbiamo raccontato in passato, la rivalità tra WhatsApp e Telegram si è fatta sempre più accesa, in questo periodo Meta ha deciso di rilasciare innumerevoli update per la propria app di messaggistica, permettendo così agli utenti di modificare i messaggi inviati, ed anche creare chat private con sé stessi, dove condividere praticamente ciò che vogliono. Cosa può mancare ancora?

WhatsApp, le novità del futuro sono ottime

Sfogliando da vicino ciò che riserva il futuro di WhatsApp, analizzando più che altro le Beta rilasciate in questo periodo, notiamo una certa tendenza di Meta a voler spingere l’app di messaggistica il più possibile vicino a Instagram, ciò sta a significare che verranno apportati importanti cambiamenti sullo Stato, e non solo. La gestione dei Gruppi sarà completamente revisionata, permettendo così al proprietario di gestire al meglio tutti gli utenti iscritti.

In ultimo vedremo l’introduzione dei cosiddetti messaggi effimeri, ovvero messaggi che non possono essere copiati (né effettuato uno screenshot), e che si cancelleranno in tempi brevissimi, o meglio l’utente che li ha inviati potrà impostare un timer al termine del quale si assisterà alla totale cancellazione. Una manna del cielo per una maggiore privacy.