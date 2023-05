In queste ultime ore il noto operatore telefonico TIM ha iniziato a comunicare l’arrivo di imminenti rimodulazioni per alcune sue offerte di rete mobile. Questi aumenti, in particolare, saranno introdotti a partire dalla fine del prossimo mese, ovvero da giugno 2023. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, stanno per arrivare a breve nuovi aumenti su alcune offerte di rete mobile

Il prossimo mese sono previsti dei nuovi aumenti per alcune offerte di rete mobile del noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, in queste ore l’operatore ha avviato apposita comunicazione, sia sul proprio sito ufficiale nella sezione News e Modifiche contrattuali sia tramite una apposta campagna SMS.

Questi aumenti dovrebbero partire da 1 euro fino ad arrivare ad un massimo di 2,69 euro in più al mese. Le rimodulazioni sembra che riguarderanno prevalentemente alcune offerte di rete mobile che attualmente non sono più in commercializzazione. A detta dell’operatore, questi aumenti sono stati dovuti ad esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”.

Come di consueto, i clienti potranno tranquillamente esercitare il proprio diritto di recesso. I clienti potranno inoltre richiedere di mantenere il costo della propria offerta invariato inviando un SMS senza costi al numero 40961 con scritto NOVAR ON. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, poi, l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre ad alcuni di questi clienti 50 GB di traffico dati extra ogni mese rispetto a quelli previsti dalla propria offerta. Per averli, gli interessati dovranno inviare un SMS al numero 40961 con scritto 50GIGA ON.