Il produttore cinese Realme ha da poco ufficializzato il suo nuovo smartphone di fascia media della serie Narzo. Come già anticipato dai rumors, stiamo parlando del nuovo Realme Narzo N53 e anche quest’ultimo può vantare la presenza della Mini Capsule, ovvero la versione di Realme della Dynamic Island. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente il nuovo mid-range Realme Narzo N53 con Mini Capsule

Realme Narzo N53 è stato finalmente presentato in veste ufficiale dal noto produttore cinese. Come già accennato, si tratta del terzo smartphone dell’azienda a poter vantare la presenza della Mini Capsule. Similmente alla Dynamic Island, con essa sarà possibile tenere sotto controllo alcune informazioni, come la percentuale della batteria residua o i passi effettuati. Il design sembra poi ispirato agli ultimi device di casa Apple, con due sensori fotografici posteriori più un flash LED.

Oltre a questo, lo smartphone vanta la presenza di un display molto ampio. Si tratta di un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.74 pollici ed è anche presente una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sotto alla scocca troviamo invece un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T612. In accoppiata, sono presenti tagli di memoria con 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno espandibile ulteriormente tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah ed è possibile ricaricarla in tempi rapidi tramite il supporto alla ricarica rapida da 33W. Non mancano nemmeno lo speaker stereo, il jack audio da 3.5 mm e il sensore biometrico per lo sblocco.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Narzo N53 sarà distribuito per il momento in India ad un prezzo iniziale di circa 100 euro al cambio.