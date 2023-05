Realme 11 Pro Series 5G è ufficialmente disponibile in Cina, il nuovo modello di una delle serie più amate dal pubblico, con oltre 50 milioni di spedizioni in tutto il mondo (e 100 milioni di unità vendute), abbraccia la filosofia del brand “No Leap-forward innovation, no product release”, puntando ancora una volta sull’eccellente rapporto qualità-prezzo. La series è composta da due modelli in particolare: Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+, scopriamoli da vicino

Realme 11 Pro – smartphone con display curvo

Realme 11 Pro ha un display curvo con PWM dimming da 2160Hz, il primo al mondo, e refresh rate a 120Hz, e caratterizzato da una regolazione automatica della luminosità a 20’000 livelli. Il pannello e l’estetica sono mutuati con il Realme 11 Pro+, la back cover è stata realizzata in collaborazione il designer Matteo Menotto, per un design di prestigio ad un prezzo accessibile; disponibile in tre colorazioni, Oasis Green, Astral Black e Sunrise Beige, tutte emanano lusso ed eleganza in ogni loro sfumatura.

Il processore MediaTek Dimensity 7050 5G è affiancato da 12GB di memoria RAM e 256GB di memoria interna, con autonomia elevata data la presenza di una batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 67W. Il sistema operativo è Android 13, con personalizzazione grafica Realme UI 4.0, con sistema di intrattenimento completo data la presenza di altoparlanti Dual Dolby Atmos.

Il comparto fotografico, infine, è supportato da un sensore da 100 megapixel, con zoom lossless 2X, modalità NightScape e StreetPhotography. Al momento non sappiamo quando verrà reso disponibile anche in Italia.

Realme 11 Pro+ – il top della serie

Parte delle specifiche tecniche del dispositivo sono riprese dal precedente, il display ed il design sono perfettamente identici, da notare rifiniture con una lavorazione d’eccellenza, come design delle cuciture tridimensionali (che lontanamente ricordano quelle a mano), e pelle di lychee combinata con una texture tridimensionale.

La differenza principale la notiamo nel comparto fotografico, in questo caso troviamo un sensore SuperZoom Samsung Isocell HP3 aggiornato, da 1/1,4 pollici e apertura F1.69, in grado di supportare anche l’uscita diretta a 200MP. La tecnologia zoom-in-sensor permette uno zoom lossless 4X, con l’aggiunta della funzione Auto-Zoom (che effettua lo zoom automatico su una singola zona), non mancano ovviamente SuperOIS, Super NightScape Moon Mode e Starry Mode Pro. Anteriormente, al contrario, è presente un sensore Sony da 32 megapixel.

In termini di batteria, infine, il Realme 11 Pro+ integra un componente da ben 5000mAh, con ricarica super rapida, fino a 100W con alimentatore effettivamente compatibile.