Whatsapp - aumenta la privacy grazie alla nuova funzione Chat Lock, ecco come usarla

Il 15 maggio, Mark Zuckerberg ha annunciato una nuova funzione per WhatsApp, la popolare app di messaggistica. Questa è chiamata Chat Lock, o Lucchetto Chat in italiano, e mira a migliorare la privacy delle conversazioni degli utenti.

Whatsapp: come funzionerà?

La funzione Chat Lock consente agli utenti di nascondere le loro chat in una cartella privata, accessibile solo tramite autenticazione biometrica, come l’impronta digitale o lo sblocco del volto, o attraverso un metodo di autenticazione a due fattori, come la ricezione di un codice di sblocco via messaggio. Questa funzione è particolarmente utile per proteggere le chat da occhi indiscreti quando si presta o si lascia il proprio smartphone a qualcuno.

Le chat protette da Chat Lock non appariranno nella lista principale delle chat, ma saranno invece spostate in una cartella separata, accessibile scorrendo verso il basso dalla schermata iniziale di WhatsApp. Inoltre, le notifiche per queste chat nascoste non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio, aumentando ulteriormente la privacy.

Per attivare la funzione Chat Lock, gli utenti devono semplicemente tenere premuta una conversazione, selezionare l’opzione Lucchetto e la chat verrà spostata nella cartella nascosta. WhatsApp ha annunciato che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre opzioni a Chat Lock, come la funzione di blocco per i dispositivi complementari e la possibilità di creare una password personalizzata per le chat, diversa da quella del telefono.

Questa non è l’unica novità in arrivo su WhatsApp. L’app di messaggistica sta per lanciare una funzione che permetterà agli utenti di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio, una funzione attesa da tempo dagli utenti.