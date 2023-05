Ogni giorno sul Google Play Store è possibile trovare la giusta selezione di offerte speciali di app e giochi che permettono così a tutti gli utenti di risparmiare sul download, riuscendo ugualmente a raggiungere le soluzioni di cui effettivamente vorrebbero fruire.

Le possibilità di download dallo store per Android sono talmente tante da andare effettivamente a confondere le idee del consumatore che vi si approccia per la prima volta, non sapendo dove guardare, l’unica soluzione consiste nell’affidarsi al nostro articolo, nel quale proponiamo una selezione degli sconti più interessanti.

Google Play Store, occhio allo sconto

Le possibilità di risparmiare sugli acquisti effettuati sul Google Play Store sono davvero molteplici, partiamo con qualche gioco di ottima qualità, ad esempio uno a scelta tra ACE Academy, oggi gratuito al posto di 10 euro (LINK), passando anche per Ethernal Enigma, sempre gratuito (LINK), per finire con Ninja Village, il cui prezzo è comunque di soli 3 euro (LINK).

Le alternative sono legate ad applicazioni comunque interessanti, quali possono essere Accurate Weather App PRO, in vendita a 0,50 euro (LINK), oppure anche Float IT: Multitasking Master, disponibile all’acquisto a 1 euro (LINK). Quanto vi abbiamo riportato nell’articolo rappresenta solamente un estratto di ciò che vi attende sul Play Store, per questo motivo vi invitiamo a collegarvi il prima possibile, per avere la possibilità di scoprire nel dettaglio tutti i prezzi bassi.