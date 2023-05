Rabona Mobile, l'offerta CROSS 11 costa solo 3,99 euro con tutto INCLUSO

Uno degli operatori che più di tutti stanno generando clamore ultimamente è Rabona Mobile. Sono due le principali offerte che consentono a tutti di risparmiare avendo qualsiasi contenuto.

La prima promozione è la CROSS 11, la quale offre minuti ed SMS senza limiti con 11 giga per navigare in internet a 3,99 € al mese. Per 4,99 € al mese invece potrete avere la CROSS 50, soluzione con tutto senza limiti e 50 giga per navigare sul web.

Rabona Mobile: i costi della SIM e come richiederla rapidamente

La SIM costa una tantum 19,99 € ed include al suo interno un bonus di 25 €. Bisognerà effettuare necessariamente una ricarica per il primo mese della promo per un valore di 10 €. Ovviamente utilizzerete quei soldi come credito residuo per pagare il primo mese di offerta.

Per quanto riguarda invece la richiesta della nuova SIM Rabona, gli utenti dovranno compilare un modulo in tutte le sue parti. Inoltre bisognerà inserire i dati del proprio operatore attuale, concludendo il pagamento utilizzando una carta di credito o il metodo PayPal. Bisognerà poi attendere la conferma tramite e-mail con tutti i dettagli in merito al contratto seguendo poi la procedura descritta per caricare i documenti identità e il codice fiscale.

Il contratto potrà essere firmato anche come OTP tramite SMS, in modo semplice e soprattutto sicuro. La SIM di Rabona arriverà in formato triplo e già impostata per tutti i dispositivi GSM Standard, Micro e Nano. La spedizione è gratuita in tutta Italia tramite corriere espresso. Non mi resta dunque che scegliere l’offerta che più vi piace per cominciare ad utilizzarla.