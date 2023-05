sponsor

La giornata di oggi sarà dal punto di vista calcistico molto importante per l’Italia, infatti assisteremo alla semifinale di Champions League di andata tra Milan e Inter, dunque un euroderby di Milano che consentirà, a scanso del ritorno, di accedere alla finale più importante d’Europa.

Ovviamente domani tutti gli appassionati non attenderanno altro che l’arrivo delle 21, per potersi sedere con gli amici davanti alla TV e un paio di birre ghiacciate e gustarsi il match che sicuramente sarà ricchissimo di colpi da ambo le parti sebbene dal lato rosso nero probabilmente vedremo l’assenza di Leao, stella portoghese infortunata.

Ma veniamo ai dettagli più importanti, dove sarà possibile assistere al match di domani per gli utenti da casa ? Scopriamolo insieme.

La partita in TV e streaming

Il match di domani come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, verrà trasmessa in chiaro sotto ordine del Garante per le comunicazioni, dunque Amazon è stata costretta a cedere i propri diritti esclusivi in favore di una emittente in chiaro italiana, dunque per assistere alla partita gratuitamente non vi basterà altro che sintonizzarvi su TV8, l’emittente di Sky ha infatti ottenuto i diritti e manderà la diretta alle 21.

La partita è anche visibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, piattaforma che offrirà come di consueto un pre gara ricchissimo e anche un post partita altrettanto nutrito.

Non rimane che attendere dunque, il calcio di inizio è fissato alle 21, al termine dei novanta minuti sapremo chi si aggiudicherà la prima tranche della sfida, palla al centro.