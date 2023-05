Poco F5 Pro stabilisce un nuovo standard, è il primo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, ma la nuova F5 Series di Poco non termina qui, infatti proprio oggi è stato lanciato anche un nuovo modello, pensato per i gamer più esigenti ed allo stesso tempo amanti della fotografia.

I nuovi prodotti sono stati “ideati per i tech fan”, sostiene Angus NG di Poco Global, “che sono sempre alla ricerca della tecnologia all’avanguardia”. Per questo motivo l’azienda ha creato due smartphone che rendono molto più facile e piacevole il gaming, fornendo anche una parte fotografica di livello e rendendo più immediata la fruizione di contenuti video. Conosciamo da vicino Poco F5 e Poco F5 Pro.

Il prezzo di partenza di Poco F5 Pro, per la variante più economica da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è di 579 euro; tutti gli utenti che lo acquisteranno su po.co o mi.com entro il 16 Maggio, risparmieranno più di 100 euro, pagandolo a partire da 479 euro.

Poco F5 Pro – performance di livello superiore

Poco F5 Pro è uno dei migliori dispositivi da gaming del mercato, dotato di un ampio display AMOLED QHDR+ con refresh rate a 120Hz, è caratterizzato da una luminosità superiore al normale (che raggiunge un picco di 1400 nits) ed addirittura 68 miliardi di colori. La nitidezza è incredibile, con dettaglio più precisi dei classici FHD+; sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, con basso consumo energetico e prestazioni elevate, grazie alla tecnologia LiquidCool 2.0 a camera di vapore.

Il comparto fotografico è rappresentato da sensori con stabilizzazione ottica, che consentono di realizzare immagini nitide e dettagliate, la gamma colori P3 è più ampia del 25% (rispetto alla sRGB), con riprese video fino in 8K. La batteria, in ultimo, è da 5160 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W e wireless a 30W.

Poco F5 – il primo smartphone con Snapdragon 7+ Gen 2

Poco F5 è il primo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, prestazioni robuste e fluide, con possibilità di godere di un gaming senza pari, grazie al miglioramento del 31% rispetto alla generazione precedente (dissipazione migliorata del 35%).

Anteriormente troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con rapporto screen-to-body del 93,4%, e refresh rate a 120Hz. La fotocamera principale di questo Poco F5 è da 64MP, con stabilizzatore ottico integrato, permette di registrare video in 4K, e la possibilità di aggiungere filtri o cornici estetiche. La batteria è infine uno dei suoi punti di forza, poiché gode di una autonomia di livello superiore, con supporto alla ricarica turbo da 67W.

Il prodotto è in vendita ad un listino a partire da 429 euro (8/256GB), in offerta Early Bird fino al 16 Maggio a partire da 379 euro (50 euro di sconto), solo ed esclusivamente per acquisti su mi.com e po.co.