sponsor

Il mercato dei tablet sta vivendo un momento di grande fermento, con nuovi prodotti e marchi emergenti che si affacciano sulla scena per rivoluzionare il settore. Tra questi, N-One PC si sta affermando come un brand promettente.

Vi avevamo gia parlato di alcuni tablet dell’azienda, già in commercio da diverso tempo, come N-Pad Pro. Oggi N-One ha presentato il nuovo NPad X, attualmente il top di gamma a listino dell’azienda. Rispetto al precedente modello i miglioramenti sono impressionanti, specialmente se rapportati al prezzo di lancio.

Cosa cambia rispetto al passato

Il processore a bordo è il Mediatek MTK Helio G99 con processo produttivo a 6nm. Un bel passo avanti rispetto al precedente Unison T616 a 12nm. Il processo produttivo, ricordiamo, migliora l’efficienza energetica e le prestazioni dei processi.

I chip a 6nm consentono di inserire più transistor nello stesso spazio, il che si traduce in velocità di elaborazione maggiore e un minor consumo energetico. Lo stesso discorso si estende anche alla GPU. N-One NPad X vanta la ARM Mali-G57 MP2, una scheda grafica di fascia media che però sul campo permette comunque di godere di tutti i titoli più recenti (in questo caso di dovrete ridurre i dettagli al minimo)

Nel complesso, il MTK Helio G99 a 6nm è un buon processore, performante e in grado di offrire un’esperienza d’uso soddisfacente.

Android 13 è la versione di default su NPad X, permettendovi di godere di tutte le ultime funzionalità del robottino verde, quindi:

più impostazioni e controllo sulla privacy

supporto ai dispositivi pieghevoli

Ricordiamo inoltre che Android 13 prosegue il lavoro gia iniziato con la precedente versione, con il design Material You. Potete godere a pieno delle nuove opzioni di personalizzazione, delle nuove sezioni e delle nuove animazioni..

Npad X arriva con equipaggiato di un display da 10,95 pollici con laminazione completa e risoluzione 2K (2000×1200). Lo schermo promette di essere uno dei veri punti di forza del tablet. La betteria a supporto ha una capacità di 8600mAh, non enorme, ma il prodotto è dotato di una ricarica rapida PD da 18W (porta Type C ovviamente), riducendo al minimo le preoccupazioni dell’utente sulla ricarica.

Comparto multimediale che è completato dalla fotocamera posteriore Sony da 20MP, fotocamera macro e fotocamera frontale Sony da 8Mp. Immancabile ormai il 4G dual SIM LTE, il Wi-Fi dual-band AC e il Bluetooth 5.0.

Dove è possibile acquistarlo, omaggi per i primi clienti

In occasione del lancio di NPad X, N-One ha pensato ad un’ottima promo. I primi 30 clienti riceveranno una tastiera Bluetooth completamente in omaggio, mentre per i clienti dal 31 al 100, riceveranno una custodia protettiva e un vetro temperato.

L’acquisto può essere effettuato sullo store ufficiale Aliexpress a questo link. In fase di acquisto, usando il coupon NPADX10 si ha diritto ad uno sconto di 10 dollari che porta il prezzo finale di lancio a soli 159,99 dollari.