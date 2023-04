Avete mai sentito parlare di N-ONE? Questo brand relativamente giovane si sta affacciando sul mercato dei tablet e dei laptop con prodotti con caratteristiche e componenti interessanti, proposti tuttavia ad una fascia di prezzo molto economica.

Proprio oggi l’azienda ha lanciato sul mercato uno dei prodotti di punta della sua gamma Tablet, il nuovo NPad Plus 2023, e che in occasione del lancio globale potete acquistare in sconto con il nostro coupon dedicato (i dettagli alla fine dell’articolo).

Dietro la scocca di NPad Plus 2023: caratteristiche tecniche

Questo nuovo tablet è alimentato da un processore di casa Mediatek, precisamente MTK8183, una CPU octa core con processo produttivo a 12nm, non recente ma con prestazioni di tutto rispetto anche in ambito gaming. Viene supportato da 8GB di RAM e 128GB di ROM.

Lo schermo con risoluzione 2K ha una diagonale di 10,36 pollici, e cornici molto sottili (ideale per poterlo trasformare anche in un laptop, collegando una cover con tastiera bluetooth). Il peso è infatti di soli 500g, e lo spessore soltanto di 7,5mm.

NPad Plus 2023 monta una batteria da 7600mAh e arriva equipaggiato con l’ultima versione di Android sul mercato, Android 12. Completa il tablet un comparto fotocamere standard da 13 mp per la posteriore e 6,5 mp per la frontale.

Offerta di lancio e regalo per i primi 100 ordini

La promo di lancio, molto aggressiva, pensata dall’azienda, prevede un prezzo di partenza di 119,99 dollari, dal 17 aprile fino al 23 aprile. Ma usufruendo del nostro coupon dedicato PLUS2023 si avrà un ulteriore sconto di 10$.

Se questo ancora non bastasse, c’è una ulteriore promo pensata per premiare i fan che acquisteranno per primi il prodotto. Difatti per con Npad Plus 2023 potete ricevere in regalo:

• Una tastiera Bluetooth per i primi 20 ordini

• Una cover e una pellicola protettiva dall’ordine 21 fino al 50

• Una cover protettiva per gli ordini dal 51 al 100

La promo è valida sullo store ufficiale N-One Aliexpress, che potete raggiungere a questo link.