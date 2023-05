Apple sta pianificando il modo migliore per integrare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti, ma ci sono ancora “problemi che devono essere risolti” secondo quanto affermato da Tim Cook.

L’amministratore delegato dell’azienda ha dichiarato che “il potenziale è sicuramente molto interessante” e che Apple ha già integrato l’IA passato. Intende fare lo stesso con i prodotti a venire se tutto dovesse andare come previsto. “Consideriamo l’intelligenza artificiale un valore aggiuntivo enorme”. Gli ultimi risultati dell’azienda mostrano un aumento a sorpresa delle vendite degli iPhone e una continua crescita dei servizi Apple, che compensano il calo delle vendite dei Mac.

A Cook è stato chiesto cosa ne pensasse delle ultime applicazioni con l’Intelligenza Artificiale. “Penso che sia molto importante essere ponderati nel modo in cui ti avvicini a queste cose. Ci sono una serie di problemi che devono essere risolti, come già detto da altri. Il potenziale è sicuramente molto interessante. Ovviamente abbiamo fatto enormi progressi integrando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico in tutto il nostro ecosistema. Li abbiamo inseriti in prodotti e funzionalità per molti anni. In cose come il sistema per il rilevamento delle cadute, il rilevamento degli incidenti e l’ECG, queste tecnologie non sono solo incredibili funzionalità, ma stanno salvando la vita delle persone là fuori”.

Tim Cook e le dichiarazioni di Apple sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale

“Quindi è assolutamente straordinario. Consideriamo l’intelligenza artificiale indispensabile e continueremo ad inserirla nei nostri prodotti”. Molte delle più grandi aziende tecnologiche del mondo hanno annunciato pubblicamente il loro lavoro sull’intelligenza artificiale e hanno lavorato su sistemi tra cui i chatbot. Google, Microsoft, Facebook e altri hanno tutti rivelato che stanno lavorando a nuove funzionalità artificialmente intelligenti, alcune delle quali sono già state implementate, portando con sé molte critiche sul fatto che stia succedendo tutto molto in fretta.

Durante tutte le polemiche, Apple è rimasta in gran parte tranquilla sui suoi piani per l’intelligenza artificiale. Sebbene la tecnologia sia stata integrata in alcuni dei suoi prodotti, non ha fornito alcuna indicazione reale su quanto l’azienda stia abbracciando l’IA. Cook inoltre non ha menzionato Siri, l’assistente virtuale di Apple. Una serie di rapporti recenti dichiarano che la mancanza di progressi con Siri prova l’incapacità di Apple di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale.