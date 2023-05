Password, le cose che devi sapere prima di impostarla

sponsor

L’uso di Internet è ormai diffuso e, sebbene offra opportunità per tutti, è fondamentale essere attenti alla protezione dei propri dati. Mantenere al sicuro le proprie informazioni può sembrare complicato, ma con gli strumenti adeguati e un po’ di prudenza, è più facile di quanto si pensi. La sicurezza innanzitutto inizia dalle password. In occasione del World Password Day, Acronis, leader nella cyberprotection, offre 10 consigli per creare password sicure.

Password: cosa fare e non fare

Una password standard di otto caratteri può essere violata quasi istantaneamente. Aggiungere una lettera maiuscola richiede 22 minuti in più, mentre un carattere speciale e una maiuscola impiegano circa un’ora. Ecco i 10 consigli di Acronis per password sicure:

Usate password lunghe con almeno un numero, un simbolo e una lettera maiuscola. Evitate frasi comuni, nomi di animali domestici, coniugi, figli, modelli di auto, ecc. Non condividete le vostre password con altri. Non riutilizzate la stessa password su più siti; se una viene violata, tutte sono a rischio. Evitate numeri o lettere sequenziali (abc, 123, ecc.). Non memorizzate l’elenco delle password in chiaro sul computer. Non usate la password dell’email per altri siti. Non aggiungete l’anno corrente alla vostra password attuale. Create password uniche evitando nomi comuni. Non usate parole del dizionario, in quanto sono spesso utilizzate dagli strumenti di cracking.

I criminali informatici e i loro strumenti sono sempre più sofisticati, quindi adottare precauzioni aggiuntive ora può risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni in futuro. Ricordate che la sicurezza informatica dipende in gran parte dalle password: prendetevi cura di esse e proteggete i vostri dati.