Sam Altman, CEO di OpenAI, la società che ha sviluppato l’intelligenza artificiale nota come ChatGPT, ha avvertito che in futuro potremmo incorrere in pericoli seri.

Altman, 37 anni, ha sottolineato che le autorità di regolamentazione e la società devono essere coinvolte nella tecnologia per proteggersi da conseguenze potenzialmente negative per l’umanità. “Dobbiamo stare attenti”, ha detto Altman ad ABC News.

“Sono particolarmente preoccupato che questi modelli possano essere utilizzati per creare fake news“, ha affermato Altman. “oltre a questo, il programma potrebbe essere sfruttato anche da eventuali hacker”. Ma nonostante i pericoli, ha detto, potrebbe anche essere “la più grande tecnologia che l’umanità abbia mai sviluppato”.

L’avvertimento è arrivato quando OpenAI ha rilasciato l’ultima versione del suo modello di linguaggio AI, GPT-4, a meno di quattro mesi dal rilascio della versione originale diventando l’applicazione consumer in più rapida crescita nella storia.

Una paura fondata

Nell’intervista, l’ingegnere di intelligenza artificiale ha affermato che, sebbene la nuova versione non fosse “perfetta”, aveva ottenuto il 90% negli Stati Uniti negli esami di abilitazione e un punteggio quasi perfetto nel test di matematica SAT.

I timori per l’intelligenza artificiale rivolta ai consumatori e l’intelligenza artificiale in generale si concentrano sul fatto che si pensa che gli esseri umani un giorno verranno sostituiti dalle macchine. Ma Altman ha sottolineato che l’intelligenza artificiale funziona solo sotto la direzione o l’input degli umani.

“Ci saranno alcuni che riusciranno ad oltrepassare i limiti di sicurezza che abbiamo imposto“, ha aggiunto. “Abbiamo una quantità di tempo limitata per capire come reagire a questo, come regolarlo e gestirlo“.