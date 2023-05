Honor Magic VS arriva in Italia, ecco il primo foldable dell’azienda

Honor Magic VS è il primo foldable dell’azienda orientale, ed arriva ufficialmente sul mercato italiano, da oggi sarà possibile acquistarlo su Hihonor.com (e-commerce ufficiale), con una promozione appositamente studiata e realizzata per l’occasione.

sponsor

Il nuovo prodotto vanta un design unico nel suo genere, condito con prestazioni da top di gamma ed un display di altissima qualità, ciò permette all’utente di godere di una esperienza di livello superiore, sia in termini di intrattenimento che di portabilità. Lo spessore di soli 12,9 millimetri (quando ripiegato) ed il peso di 267 grammi, lo rendono uno dei più compatti foldable del mercato; l’autonomia è supportata da una batteria da ben 5000mAh, permettendo così l’utilizzo per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla presa a muro. Ciò che lo rende così leggero è una innovativa cerniera, realizzata senza ingranaggi, realizzata con la fusione di un unico pezzo, e capace di resistere fino a 400’000 pieghe (più di 10 anni di utilizzo).

Honor Magic VS: ecco le specifiche e quanto costa

Honor Magic VS integra nelle parte esterna un ampio display da 6,45 pollici di diagonale (con rapporto d’aspetto 21:9 e schermo/corpo del 90%), mentre internamente trova posto un pannello da ben 7,9 pollici di diagonale, che permette così a tutti gli utenti di svolgere senza problemi il proprio lavoro.

Il comparto fotografico è altrettanto di ottimo livello, infatti è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel (IMX8000), un grandangolare da 50 megapixel ed uno zoom ottico 3X da 8 megapixel. A muovere il tutto ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, mentre sotto il cofano ecco Honor MagicOS 7.1, basata su Android 13, che integra tutte le funzioni che contraddistinguono i top di gamma del brand.

Lo smartphone viene commercializzato in due colorazioni, con un prezzo di partenza di 1599 euro. Gli utenti che lo acquisteranno su HiHonor da oggi, 4 maggio 2023, potranno avere in bundle anche la protezione schermo (per 6 mesi), coupon da 200 euro utilizzabile a piacimento e le cuffiette earbuds3 pro. Il prodotto verrà presto commercializzato anche presso i rivenditori di elettronica più comuni del nostro paese, anche se al momento non ci è dato modo di sapere quando effettivamente sarà raggiungibile da tutti.