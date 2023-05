Motorola Edge 40 è ufficiale, design e eleganza allo stato puro

Motorola ha finalmente tolto il velo sul nuovo Motorola Edge 40, il top di gamma che permette all’azienda di compiere un enorme passo in avanti nel mondo degli smartphone di fascia alta, limando le specifiche tecniche e le funzionalità dell’ottimo Edge 30 Pro.

sponsor

Il prodotto riesce ad unire stile ed eleganza, con un occhio alla portabilità, risultando a tutti gli effetti uno dei più sottili (solo 7,58 millimetri di spessore), con un bellissimo display completamente curvo (e senza bordi), perfettamente integrato con il frame, realizzato in alluminio sabbiato. La parte posteriore è caratterizzata invece da una pelle vegana che rende la presa molto più salda, fermo restando essere completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP68.

Il comparto fotografico è composto da due sensori da 50 megapixel e 13 megapixel (principale e grandangolare), con l’apertura più ampia su uno smartphone, ben F1.4. Ciò gli permette di riuscire a scattare ottime istantanee in ogni condizione di luce, migliorare la sfocatura dello sfondo negli effetti bokeh, e velocizzare lo scatto stesso. Il setup è completato con il sensore anteriore da 32 meagpixel, ed una serie di artifici software, come la stabilizzazione dell’orizzonte, i video in modalità Portrait o Vlog.

Motorola Edge 40, le altre specifiche

Le ottime specifiche del Motorola Edge 40 non terminano qui, il display è un pOLED da 6,55 pollici con bordi curvi e risoluzione FullHD+, piena compatibilità con la certificazione HDR10+ e supporto al 100% della gamma dinamica DCI-P3, sfruttando comunque un refresh rate fino a 144Hz. L’audio dolby atmos permette di godere pienamente dell’esperienza multimediale, con bassi ottimizzati, senza preoccuparsi dell’autonomia.

La batteria è un componente da 4400mAh, con ricarica rapida a 68 watt, che permette di avere energia a sufficienza per l’intera giornata con soli 10 minuti di collegamento (supporta anche ricarica wireless a 15 watt). Le prestazioni sono adeguate, data la presenza del chipset MediaTek Dimensity 8020, con compatibilità al 5G, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS3.1 Il sistema operativo è ovviamente Android 13, con la classica personalizzazione di Motorola è Moto Secure App, per proteggere i dati sensibili e le app.

Lo smartphone è acquistabile da oggi, 4 maggio 2023, sia online che nel flagship di Spazio Lenovo, nelle colorazioni Eclipse Black e Lunar Blue, al prezzo di 599 euro (scontato a 529 euro fino alla fine di Maggio). Solo nella seconda metà del mese sarà acquistabile anche presso i rivenditori di elettronica.