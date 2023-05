Iliad DOWN, il gestore si fa perdonare con la Giga 150 quasi gratis

Non sono stati giorni molto semplici per coloro che avevano Iliad come gestore mobile sullo smartphone. Tanti sono stati i disservizi registrati in Italia, con il picco raggiunto lo scorso martedì, giornata nella quale gli utenti del provider hanno trovato molte difficoltà soprattutto nel telefonare.

Tutto sembrerebbe però finalmente esser rientrato, con Iliad che è tornata a scandire i ritmi della telefonia mobile in Italia.

Iliad, superato il periodo difficile l’azienda continua a rendere disponibile la sua offerta con 150 giga: il 5G è in regalo per tutti

Dopo aver conquistato durante gli scorsi mesi il titolo di operatore numero 1 per “Mobile Availability” offerto da Open Signal (riconoscimento che vede gli utenti Iliad beneficiare della più alta percentuale di tempo connessi alla rete mobile), Iliad si fa sotto con la sua miglior proposta.

Ricordiamo agli utenti che non sono ancora riusciti a sottoscrivere un’offerta del gestore che forse questo potrebbe essere il miglior momento in assoluto. Sul sito ufficiale è di nuovo disponibile la migliore promozione mobile, quella che Iliad ormai da qualche settimana ha ristabilito. Parliamo della famosissima Giga 150, offerta che al suo interno vanta i migliori contenuti tra i gestori mobili. Ecco infatti 150 giga per navigare in internet ogni mese senza limiti, con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Bisogna ricordare che il vero plus di questa promozione mobile di Iliad è il prezzo. Si tratta di una mensilità pari a 9,99€ per sempre, senza alcuna rimodulazione in futuro. Anche il costo di attivazione sarà di 9,99€ e dovrà essere corrisposto una tantum. Ricordiamo che per quanto riguarda la qualità della rete, gli utenti sono coperti: potranno beneficiare infatti del 5G offerto praticamente gratis.