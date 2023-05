Tablet Honor con Android a 119€, prezzo economico su Amazon

Il mondo dei tablet è stato letteralmente scosso dalla recente comparsa di un buon quantitativo di prodotti a prezzi fortemente più bassi del normale, come ad esempio il modello di casa Honor, che oggi può essere acquistato anche a soli 119€.

Honor, il tablet in promozione è super economico

Il modello di cui vi parliamo prende il nome di Honor Pad X8 Lite, viene originariamente venduto ad un prezzo di listino di 175 euro, ma sfruttando la corrente promozione di Honor, la spesa finale da sostenere equivale a soli 119 euro (riduzione del 32%). Aggiungetelo qui al carrello.

Le sue specifiche tecniche sono ad ogni modo di tutto rispetto, è dotato di un display IPS LCD da 9,7 pollici di diagonale, con risoluzione HD e protezione occhi, processore MediaTek MT8786, ma anche batteria da 5100mAh, pronta a garantire una eccellente autonomia, per finire con sistema operativo Android 12, che muove 3GB di RAM ed anche 32GB di memoria interna di ottima qualità.

La variante commercializzata da Amazon non presenta sorprese di alcun tipo, ciò sta a significare che gli utenti possono effettivamente godere di una garanzia di 2 anni, con validità dalla data di acquisto, ed è completamente sbrandizzato, in altre parole non sono previsti vincoli di alcun tipo legati a specifici operatori telefonici.