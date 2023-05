Il Samsung Galaxy S20 Tactical Edition è lo smartphone definitivo pensato per i militari

Una versione modificata del famoso S20 di Samsung utilizzata dalle forze militare in missione per poter comunicare in sicurezza

Le squadre tattiche e gli operatori speciali affrontano sfide molto dure sia nei campi di battaglia che nelle aree operative.

Per affrontare questi problemi, Samsung ha creato lo smartphone Galaxy Tactical Edition, una soluzione personalizzata per le esigenze specifiche delle forze tattiche.

Introdotto per la prima volta con il Galaxy S9, la versione S20 aggiornata si basa sull’affidabilità delle nuove tecnologie per resistere alle condizioni più difficili e austere. Il Galaxy S20 Tactical Edition offre maggiore velocità e potenza di elaborazione, una maggiore durata della batteria e un’ottica migliorata.

Il dispositivo è dotato di una suite software preconfigurata che consente comunicazioni avanzate, navigazione, mappatura, sorveglianza, ricognizione, coordinamento del campo di battaglia e informazioni geospaziali. Le impostazioni tattiche di Samsung semplificano la configurazione e l’implementazione rapida dei dispositivi pronti all’uso e avviano l’esecuzione di app tattiche sul campo e app aziendali ovunque.

Pensato per tutto

Protetta da Samsung Knox, la Tactical Edition è progettata appositamente per ambienti classificati in cui i dati sensibili devono essere protetti in ogni momento. Tenuto nel palmo della mano, integrato nell’uniforme o montato sull’equipaggiamento, lo smartphone si accoppia con le radio tattiche e periferiche per comunicare e condividere dati mission-critical in tempo reale.

Questo dispositivo è nato anche per consentire l’interoperabilità con più sistemi di comunicazione e controllo tramite hub intelligenti, che possono ridurre il numero di dispositivi che un operatore deve portare con sé.

Può anche controllare da remoto i veicoli terrestri, aerei e marittimi senza equipaggio (UxV) utilizzando un’unica interfaccia comune e intuitiva che riduce il peso e la richiesta di potenza, sostituisce più sistemi di controllo e aiuta i membri del servizio a concentrarsi sulla missione, non sull’attrezzatura.

La Tactical Edition sfrutta la forza della sicurezza a livello di difesa con la flessibilità dei dispositivi mobili commerciali standard in modo che sia i membri del servizio che i leader possano migliorare le operazioni tattiche e i risultati delle missioni.