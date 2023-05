Caricatore portachiavi per Apple Watch, PREZZO BOMBA su Amazon a 14 euro

Oggi in offerta su Amazon c’è un caricatore, o meglio un powerbank, per ricaricare in movimento il vostro Apple Watch.

Dopo aver visto diverse offerte negli ultimi giorni, compresa quest’ultima, bisogna chiarire che Amazon ne lancia davvero tante ogni giorno. Come molti non sanno, ci sono dei trucchi molto semplici da utilizzare per averle direttamente sullo smartphone, in esclusiva e con i loro prezzi più bassi. Potete infatti iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale insieme ad altri due, dei quali lasciamo qui sotto il link diretti. Accedendo potrete avere ogni giorno prezzi in promozione da parte di Amazon, talvolta anche con qualche codice sconto. Ecco i collegamenti:

Un caricatore per Apple Watch che funge anche da portachiavi vista la sua piccolissima dimensione, che occasione su Amazon

Il caricatore in questione in offerta oggi su Amazon si avvale di un modulo di assorbimento magnetico integrato. Stiamo parlando praticamente del meccanismo che serve per ricaricare un Apple Watch, indipendentemente dalla generazione.

Al suo interno è integrata una batteria da 1400 mAh proprio per permettere una ricarica abbondante del dispositivo indossabile. Potrete quindi ricaricare questo piccolo powerbank direttamente tramite USB normalmente per poi portarvelo dietro, il tutto con estrema comodità. Infatti questo caricatore per Apple Watch è talmente piccolo che può essere utilizzato come un semplice portachiavi. È dotato inoltre di un chip intelligente al suo interno con la funzione di rilevamento ed identificazione automatica oltre che con protezione da sovracorrente.

Il prezzo oggi grazie al coupon del 40% scende a 14,99€. Aggiungetelo ora al carrello per portarlo a casa.