Star Wars Jedi Survivor: arrivano le scuse di EA per la versione PC, catastrofica

Uno dei giochi più attesi di quest’anno è stato senza alcun dubbio Star Wars Jedi Survivor, capitolo della saga rilasciato da EA che doveva continuare l’ormai lunghissima trafila di videogiochi dedicata a Star Wars portando magari una ventata di aria fresca ad una saga che ne ha decisamente bisogno.

Il gioco è uscito da pochi giorni ma ha fin da subito fatto parlare di se, in negativo però, quest’ultimo è uscito su diverse piattaforme: PlayStation, Xbox e PC, le quali hanno colpito tutte per un elemento comune, le pessime prestazioni del gioco che tra l’altro non vanta una grafica eccelsa e complessa, elemento decisamente in contraddizione con la fame di risorse che ha mostrato.

I test hanno letteralmente consumato gli hardware

Il videogioco mostra il peggio di se soprattutto su PC, quest’ultimo nei vari test dei vari youtubers è stato testato su postazioni davvero di tutto rispetto, mettendole in difficoltà, persino una RTX 4090, al netto la scheda commerciale più potente in circolazione ha avuto difficoltà, ha visto infatti tutta la sua Ram Video, ben 24Gb, completamente saturata, con un uso della GPU poco ottimizzato ed un uso spropositato della CPU che ne videogiochi è importante ma non quanto la controparte grafica.

In tutto ciò numerosi youtubers hanno anche mostrato un tasso di bug estremamente elevato, i menù più di tutti hanno pagato dazio, alcune volta cambiare settaggi grafici, oltre che non giovare alle prestazioni, ha anche provocato il crash delle postazioni a causa dell’instabilità del gioco.

EA ha subito rilasciato una nota ufficiale dichiarando che procederà immediatamente con delle patch e scusandosi per l’inconveniente, riconoscendo che forse il gioco è uscito prematuramente.