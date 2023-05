Noitel ha prorogato il proprio portafoglio di offerte

L’operatore virtuale Noitel ha nuovamente prorogato, con una nuova scadenza a fine Maggio 2023, il suo portafoglio tariffario composto da offerte con prezzi a partire da 4,49 euro al mese.

I clienti possono anche scegliere il pagamento anticipato, per la cui attivazione è adesso previsto un mese aggiuntivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Noitel ha prorogato la propria gamma di offerte

Secondo quanto indicato nei documenti di trasparenza tariffaria presenti sul sito di Noitel, aggiornati il 27 Aprile 2023, la scadenza delle offerte in questione, comprese anche le eventuali versioni alternative con prezzi anticipati, è stata fissata al 31 Maggio 2023, salvo ulteriori cambiamenti. Sono state prorogate fino al 31 Maggio 2023 le offerte MoreVoice Plus, Next Step Plus e Super Jump 150 Giga, così come le offerte con pagamento anticipato MoreVoice Plus X3, Next Step Plus X3, Super Jump 150 Giga X3 e Step X12 Special Edition.

Partendo da MoreVoice Plus, questa è composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri nazionali ogni mese, con costo dei rinnovi pari a 4,49 euro al mese e un contributo di attivazione di 5 euro. Passando invece a Super Jump 150, l’offerta include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile ogni mese, al prezzo di 7,99 euro al mese.

Sono state prorogate al 31 Maggio 2023, salvo cambiamenti, anche le offerte MoreVoice Plus X3, Next Step Plus X3 e Super Jump 150 Giga X3, le varianti di MoreVoice Plus, Next Step Plus e Super Jump 150, con lo stesso bundle mensile incluso, ma in questo caso con pagamento anticipato per 3 mesi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.