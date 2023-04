Netflix, Maggio è quasi arrivato e con questo tante altre novità

Maggio 2023 promette di essere un mese entusiasmante per gli abbonati Netflix, grazie all’ampia varietà di nuovi film e serie TV disponibili sulla piattaforma. Ideale per rilassarsi dopo una giornata lavorativa o per godersi un weekend all’insegna del divertimento in famiglia, l’offerta di contenuti soddisferà ogni gusto e preferenza.

Netflix: l’elenco delle novità di Maggio

Netflix propone un’abbondanza di nuovi spettacoli pensati per intrattenervi nelle serate e nei weekend, offrendo un’alternativa alle uscite culturali e ai momenti di relax in terrazza. Preparatevi a trascorrere qualche ora di qualità davanti allo schermo, esplorando le nuove proposte che vi attendono sulla piattaforma.

Film e documentari:

Larva Family (4 maggio)

(4 maggio) Hannah Gadsby: Qualcosa di speciale (9 maggio)

(9 maggio) Royalteen: La principessa Margrethe (11 maggio)

(11 maggio) La madre (12 maggio)

(12 maggio) Quello che pensi di conoscere: Anna Nicole Smith (16 maggio)

(16 maggio) Fanfiction (Fanfic) (17 maggio)

(Fanfic) (17 maggio) Doppio vizio (Faithfully yours) (17 maggio)

(Faithfully yours) (17 maggio) McGregor per sempre (17 maggio)

(17 maggio) Kitti Katz (18 maggio)

(18 maggio) Kathal: un mistero di Jackfruit (19 maggio)

mistero di (19 maggio) I casi delle creature: capitolo 3 (22 maggio)

(22 maggio) Wanda Sykes: Sono un’intrattenitrice ( 23 maggio)

23 maggio) Vittime/Sospetti (23 maggio)

(23 maggio) Sentimenti forti (24 maggio)

forti (24 maggio) La festa della mamma (24 maggio)

mamma (24 maggio) Sangue e oro (26 maggio)

(26 maggio) Tin & Tina (26 maggio)

(26 maggio) Misto da Erry (31 maggio)

Serie e spettacoli :