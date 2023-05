Ho. Mobile lancia la campagna ‘Ho. il premio di maggio’ per i suoi nuovi abbonati

Ho. Mobile, marchio di VEI, società interamente controllata da Vodafone Italia, ha lanciato una nuova campagna di marketing denominata “Ho. il premio di maggio”. Questo programma offrirà ai nuovi abbonati Ho. Mobile in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di vincere un buono spesa da 5 euro valido su un acquisto minimo di 35 euro presso i supermercati Carrefour, Carrefour Market e Carrefour Express.

La campagna, inizialmente intitolata “ho. Tanti buoni spesa”, durerà dal 1° maggio al 31 maggio 2023. Il buono sconto è valido fino al 30 giugno 2023. Lo sconto può essere utilizzato solo dopo aver ricevuto un codice univoco rilasciato via SMS ai registranti qualificati. Il codice deve essere fornito al momento dell’acquisto e può essere utilizzato una sola volta. Il codice sarà revocato dopo l’utilizzo.

Ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta

I nuovi clienti di ho. Mobile possono partecipare al progetto acquistando una nuova carta SIM, con o senza richiesta di portabilità, tramite il sito ufficiale di ho. Mobile o presso i punti vendita situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Entro 7 giorni dall’avvenuta attivazione, il codice verrà inviato via SMS al numero attivo della nuova SIM ho. SIM mobile.

È fondamentale sottolineare che l’operatore ho. Mobile non sarà responsabile della mancata ricezione del codice nel caso in cui il numero di telefono collegato alla nuova SIM del cliente ho. sia spento o non disponibile per un periodo di tempo prolungato, rendendo il messaggio non recapitabile. Inoltre, il codice coupon non può essere sostituito se il destinatario cancella l’SMS contenente il codice prima di utilizzarlo.

Il progetto intende incoraggiare l’utilizzo di una qualsiasi delle offerte di ricarica privata di ho. Mobile. L’offerta è disponibile attraverso l’acquisto e la successiva attivazione di una nuova carta SIM. Il progetto è promosso dall’operatore ho. Mobile per invogliare nuovi consumatori a iscriversi alla sua rete e a utilizzare i suoi servizi di ricarica.

ho. Mobile offre ai nuovi utenti di determinate località la possibilità di vincere un buono spesa riscattabile in diversi punti vendita Carrefour. Questa campagna pubblicizzerà anche i prodotti e i servizi del marchio. Se vivete o lavorate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia o Sicilia, vale la pena prendere in considerazione questa iniziativa.