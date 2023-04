whatsapp-abbandona-il-supporto-alle-vecchie-versioni-android

WhatsApp, il famoso servizio di messaggistica istantanea, ha dichiarato che non supporterà più le versioni di Android inferiori alla 5.0, il che sta mettendo in allarme gli utenti degli smartphone più vecchi. Questa modifica fa parte dei continui sforzi dell’azienda per migliorare la funzionalità e la sicurezza dell’app, oltre che per rimanere al passo con i miglioramenti tecnici.

La decisione dell’azienda di ritirare il supporto alle versioni precedenti di Android, annunciata con il rilascio della versione beta 2.23.9.2 di WhatsApp, è un passo ragionevole. In questo modo si può garantire che l’applicazione sia ottimizzata per le funzioni e le misure di sicurezza più recenti e che gli utenti abbiano la migliore esperienza possibile durante l’utilizzo dell’applicazione.

WhatsApp si aggiorna

Anche se alcuni utenti che dipendono da telefoni obsoleti potrebbero subire disagi, il numero di persone interessate dovrebbe essere limitato. Secondo gli ultimi dati sulla distribuzione del sistema, solo una piccola percentuale di utenti Android utilizza ancora versioni precedenti. Android 4.1 ha una quota di mercato minima, mentre Android 4.4 ha una quota di mercato nettamente inferiore, pari allo 0,70%.

La mossa di WhatsApp di abbandonare il supporto per le versioni precedenti di Android è coerente con altre applicazioni e giochi che hanno aumentato la soglia delle versioni Android supportate. Questo perché, con il progredire della tecnologia, anche i requisiti più elementari del software sono in aumento. Gli sviluppatori possono concentrare i loro sforzi sulla realizzazione di nuove funzionalità per la grande maggioranza degli utenti Android, abbandonando il supporto per le versioni precedenti.

WhatsApp informerà gli utenti di versioni Android precedenti che l’applicazione non funzionerà più sui loro smartphone. L’avviso verrà visualizzato sotto forma di messaggio pop-up, notificando agli utenti che la loro versione di Android è troppo obsoleta per utilizzare efficacemente l’app. Gli utenti che vogliono continuare a usare WhatsApp devono aggiornare alla versione più recente di Android.

Anche se alcuni utenti potrebbero essere irritati dalla decisione di WhatsApp di ritirare il supporto alle versioni Android precedenti, si tratta di un passo necessario per garantire che il programma rimanga ottimizzato per le funzioni e le misure di sicurezza più recenti. Per ottenere il massimo dalle proprie applicazioni e mantenere i propri dispositivi al sicuro, gli utenti dovrebbero sempre utilizzare le versioni più aggiornate dei propri sistemi operativi.