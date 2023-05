Canone Rai, esenzione garantita e legale, come e chi può richiederla

Il canone Rai è una tassa che, almeno al momento, tutti noi dobbiamo effettivamente versare, ma che moltissimi utenti criticano per i più svariati motivi. Negli ultimi anni, per contrastare una evasione fiscale sempre più crescente, il Governo ha deciso di introdurla obbligatoriamente all’interno delle bollette dell’energia elettrica, suddividendo il pagamento in 10 rate fisse mensili, tutte dello stesso valore. Esistono però fortunati utenti che possono a tutti gli effetti richiedere l’esenzione, chi sono?.

I primi sono semplicemente i non possessori di un televisore, dovete infatti sapere che la condizione essenziale affinché la tassa possa venire applicata, è che la famiglia in oggetto abbia all’interno della propria abitazione un televisore. Se così non fosse, è possibile tranquillamente presentare una autodichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per richiedere l’esenzione.

Canone Rai, gli altri utenti esenti

Gli altri utenti esenti dal pagamento del canone Rai sono i più comuni over 75, ovvero persone che, all’atto della presentazione della domanda, hanno effettivamente compiuto il 75esimo anno di età. La condizione affinché la domanda di esenzione venga accettata, è che il reddito annuo famigliare sia effettivamente inferiore agli 8000 euro; per famigliare si intende comprensivo di tutti i membri della famiglia, non solo del singolo individuo che ha almeno compiuto il 75esimo anno.

In entrambe le occasioni, è importante ricordarlo, sarà sempre strettamente necessario presentare domanda di esenzione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, poiché la procedura non è assolutamente automatica.