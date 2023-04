Ecco quanto costano realmente questi 2 euro con il volto di Dante

Non tutti sanno che Dante è al centro di alcune edizioni commemorative dedicate agli anniversari della sua nascita, celebrata qualche anno fa, e della sua morte, ricordata nel 2021.

In Italia la figura e il volto di Dante sono molto conosciuti. Al punto che il suo profilo è stato scelto come incisione caratterizzante dei 2 Euro che circolano quotidianamente nelle tasche degli itlaini. Ma ci sono altre monete dedicate al sommo poeta che possono valere una piccola fortuna. Scopriamo quali sono.

Solo alcune di queste monete, e nello stato di conservazione definito “Fior di Conio”, possono valere qualcosa di più del loro valore nominale. Stiamo parlando delle versioni BU (Brilliant Uncirculated) del 2008 e del 2015 che possono valere fino a 15 Euro.

Ecco quanto costano realmente

Anche la moneta commemorativa dei 750 anni dalla nascita del sommo poeta è un 2 Euro con Dante Alighieri. Si tratta di uno dei coni speciali dell’anno 2015, che presenta un dettaglio del dipinto “Allegoria della Divina Commedia”, di Domenico Michelino e del 1465. Si tratta di un dipinto molto famoso che si può ammirare dal vivo nella Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze. La figura incisa sulla moneta mostra il poeta che tiene tra le mani la Divina Commedia davanti all’iconica montagna del Purgatorio. Anche questa moneta non ha valore eccezionale, né nella versione circolata né in quella divisionale, quest’ultima del valore di circa 3,50 euro.

Di maggior valore sono invece le emissioni commemorative della Città del Vaticano, per la loro tiratura storicamente limitata. Che ha emesso una speciale moneta da 2 Euro nel 2021, a 700 anni dalla morte del padre della lingua italiana. La moneta è stata emessa in circa 86mila esemplari tra BU e Proof, e quindi destinata al collezionismo.

Questa moneta presenta il volto di Dante inciso sullo sfondo di Palazzo della Signoria a Firenze, il nome del poeta in corsivo e i due anni dell’anniversario 1321-2021 in fondo piccolo. I siti che si occupano di monitorare il valore delle monete mettono già questo conio ad un valore di circa 30 euro, ma è possibile trovare scatole da collezione in vendita già al doppio, circa 60 euro.