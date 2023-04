Android Auto, arriva l’aggiornamento ufficiale con la versione 9.4

Il nuovo update che gli utenti stavano aspettando in merito ad Android Auto è arrivato ufficialmente: ecco cosa c'è da dire in merito

È ormai abbastanza chiaro che gli utenti che utilizzano un’auto di nuova generazione esigono determinate funzionalità al suo interno. Soprattutto per quanto concerne il sistema infotainment, gli automobilisti vogliono tutte le comodità. Queste, nonostante le case automobilistiche siano andate avanti nello sviluppo di sistemi multimediali, non vengono spesso offerte in maniera nativa. Proprio per questo motivo si ricorre a metodi cosiddetti “esterni“, i quali in realtà fanno ormai parte in pianta stabile dell’organigramma di ogni automobile. Avete già capito: stiamo per parlare di Android Auto, che insieme ad Apple CarPlay rappresenta oggi la massima espressione del collegamento tra veicolo e smartphone.

Tenendo in considerazione l’interfaccia dedicata del robottino verde, non si può parlare altro che di grandi progressi effettuati negli ultimi anni. Gli aggiornamenti sono stati infatti in grado di rendere sempre più integrato questo applicativo all’interno di ogni auto. Non ci sono più infatti problematiche di connessione o incompatibilità varie, visto che Android Auto già da tempo mostra al suo interno tutto quello che serve. Ora è arrivato un nuovo aggiornamento, il quale vede l’ultima versione del software giungere nell’abitacolo di centinaia di migliaia di automobili.

Android Auto si aggiorna: ecco la versione 9.4 per gli utenti

Nuovo aggiornamento alla versione 9.4 per la piattaforma Android Auto, con gli utenti che dunque non possono essere altro che felici al riguardo. Sembra però che non ci sia nulla di visibile, visto che il team di sviluppatori avrebbe lavorato ad una nuova release solo ed esclusivamente per risolvere dei bug.

Questo fa storcere un po’ il naso a tutti coloro che da un po’ si stanno servendo della nuova interfaccia Coolwalk. In realtà però bisognerebbe essere soddisfatti, visto che è ormai chiaro che Android non lascia nulla di irrisolto migliorando sempre qualsiasi problema, anche minimo.