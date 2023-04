Come sicuramente ben saprete il colosso sud coreano Samsung lancia ogni anno top di gamma, che vanno ad inserirsi tra i migliori camera phone in circolazione.

Con l’ultima famiglia Galaxy S23, specialmente con il modello Ultra, l’azienda coreana ha alzato il tiro per quanto riguarda l’hardware, con Galaxy S24 migliorerà anche il software.

Samsung Galaxy S24 avrà una fotocamera migliore

Avevamo già visto, a inizio mese, alcune indiscrezioni secondo le quali il colosso coreano non avrebbe apportato particolari cambiamenti dal punto di vista dell’hardware fotografico sui futuri top di gamma Galaxy S24, nuove voci provenienti da Twitter sembrano in parte confermare quanto precedentemente ipotizzato.

Secondo quanto riportato dal solitamente affidabile Yogesh Brar, i futuri flagship dell’azienda potranno vantare notevoli miglioramenti per quanto riguarda le fotocamere, questi miglioramenti non sarebbero però dovuti ad un aggiornamento dei sensori (non necessariamente almeno), quanto più ad una notevole ottimizzazione lato software.

Sempre su Twitter, Brar ha anche notato come alcune funzionalità viste nell’app della fotocamera Galaxy Enhance-X sarebbero a suo dire state sviluppate inizialmente proprio per i Galaxy S24, in particolare lo strumento HDR potenziato avrebbe dovuto debuttare con i futuri flagship. Ciò potrebbe essere un’ulteriore conferma di come l’azienda abbia intenzione di puntare maggiormente sull’ottimizzazione software delle fotocamere, iniziando a rilasciare diverse funzionalità in anticipo come una specie di fase di test.