Opera One, anche il motore di ricerca si tuffa nell'Intelligenza Artificiale Generativa

Ritornando alle ultime novità di Opera nel campo delle VPN, è giunto il momento di focalizzarci su ciò che questa azienda ha rilasciato di recente. Opera ha lanciato il nuovo browser One, che si concentra principalmente sull’intelligenza artificiale, un settore sempre più al centro dell’attenzione.

Opera One: le nuove funzioni offerte dall’AI

Secondo quanto riportato da Engadget, TechCrunch e dal sito ufficiale di Opera, è stata rilasciata la versione early access per sviluppatori del browser. Opera One, che sarà disponibile in versione stabile per tutte le piattaforme nel corso del 2023, è stato completamente rinnovato rispetto al classico Opera, con un’attenzione particolare alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale generativa.

Il browser presenta un design più pulito e offre spazio per sidebar, estensioni e altro, integrando ChatGPT, ChatSonic e AI Prompts, che forniscono suggerimenti su come “trasformare” il testo in una pagina web. Queste funzioni sono abilitate di default, poiché l’obiettivo è offrire un’esperienza di navigazione di “nuova generazione”. Ricordiamo che all’inizio del 2023, Opera ha integrato ChatGPT nel suo browser.

Una delle funzionalità principali introdotte con Opera One è chiamata Tab Islands. In pratica, il browser diventa più “intelligente” nel raggruppare le schede aperte. Opera One analizza il contenuto delle pagine web aperte dall’utente e raggruppa le schede in base a ciò, facilitando la ricerca di informazioni relative a una specifica attività.

Grazie a questa funzione, l’utente non dovrà spostare manualmente le schede per passare rapidamente, ad esempio, da un’attività lavorativa a una di svago. Ciò non toglie che possa ancora farlo. Infine, per coloro che si chiedono se il browser supporta animazioni avanzate, Opera One include un compositor multithreaded per gestirle.