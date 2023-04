MediaWorld distrugge Euronics con gli X-Days, SUPER SCONTI fino al 29 aprile

Il periodo potrebbe essere particolarmente incline a vedere le migliori offerte del mondo della tecnologia diventare disponibili sul mercato. Effettivamente a lanciare una delle più grandi iniziative è uno dei colossi più blasonati attualmente tra i grandi magazzini, ovvero MediaWorld. Le nuove promozioni fanno ufficialmente parte dei tanto attesi X-Days, giorni che consentiranno di venire in possesso di prodotti eccezionali a prezzi molto più bassi del solito.

Un’ampia gamma di prodotti di elettronica ed informatica sarà disponibile in sconto ma solo fino al prossimo 29 aprile 2023. Il nostro consiglio è quindi quello di affrettarvi e di correre negli store di MediaWorld, magari per beccare in sconto quell’articolo che stavate monitorando da tempo.

MediaWorld, partono gli X-Days: le offerte sono eccezionali nel mondo dell’informatica e dell’elettronica, ecco alcuni esempi

Nel caso in cui vogliate acquistare alcuni prodotti di elettronica o informatica, potrete farlo da MediaWorld durante gli X-Days.

Un esempio chiaro e tondo è quello dell’iPad Air da 10,9 pollici che viene proposto con 256GB di memoria a 899,99€. Lo stesso avviene anche con l’iPad Pro da 12,9 pollici con chip Apple M2, il quale arriva in sconto ad un prezzo di 1399,99€.

Tra gli auricolari c’è da segnalare poi il prezzo che riguarda le cuffie wireless di Sony, le WFC500B che sono disponibili al 40%. Prezzo finale: 59,99€. Questa però è solo una minima parte dei prodotti in sconto. La restante parte la trovate proprio a questo link.