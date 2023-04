La parte conclusiva della stagione calcistica, oltre alla fine della Serie A ed ai verdetti per lo scudetto, la zona europea e la zona retrocessione, avrà nelle semifinali e nelle finali delle coppe europee i suoi momenti più interessanti con le squadre italiane grandi protagoniste. Tutti gli appassionati che non vogliono perdersi le ultime giornate di grande calcio devono ancora una volta affidarsi al duopolio DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

Anche in questo finale di stagione sarà sui canali di Sky che sarà possibile avere copertura totale ed integrale delle tre coppe europee, la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Sarà invece di DAZN l’esclusiva assoluta per il finale di stagione della Serie A con Sky che potrà trasmettere tre partite in co esclusiva.

Per fortuna, gli utenti potranno ancora contare sulla promozione congiunta delle due pay tv. Insieme all’accordo con TIM, infatti, durante questa stagione DAZN ha raggiunto anche una partnership strategica con la tv satellitare per la sua presenza sul decoder Sky Q. Gli abbonati della pay tv quindi potranno guardarsi le partite di Serie A senza dover cambiare dispositivo o telecomando.

Sempre i clienti della piattaforma satellitare potranno ora accedere al canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.