Samsung ha avviato una interessante promozione dedicata ai propri device top di gamma. Tutti gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone appartenenti alla famiglia Galaxy S23 potranno ricevere fino a 300 euro di cashback.

La promozione si applica ai dispositivi acquistati tra il 24 aprile e il 14 maggio 2023 inclusi. Per poter accedere all’iniziativa, i Galaxy S23 dovranno essere acquistati attraverso il Samsung Shop Online o altre piattaforme online aderenti.

Dopo aver effettuato l’ordine, gli iscritti al Samsung Members potranno fare richiesta del rimborso di 300 euro entro il 25 giugno 2023. Basterà registrare lo smartphone sulla piattaforma dedicata ed inserire i propri dati. Il sistema terrà traccia della registrazione e provvederà ad erogare il cashback che varierà in base al modello acquistato.

Ricordiamo che per poter partecipare alla promozione, sarà necessario inserire il codice IMEI o il numero Seriale del device, corredato di prova fotografica. Inoltre, bisognerà allegare una foto della prova d’acquisto con relativa data. Come ultimo dato, bisognerà inserire il proprio IBAN per ottenere l’accredito del caskback direttamente sul Conto Corrente.

Di seguito, indichiamo la suddivisione del rimborso in base al modello Samsung scelto:

Galaxy S23 Ultra (codice modello SM-S918B), rimborso di 300,00 euro

Galaxy S23+ (codice modello SM-S916B), rimborso di 200,00 euro

Galaxy S23 (codice modello SM-S911B), rimborso di 100,00 euro.

Gli e-store aderenti all’iniziativa sono tantissimi e consultabili liberamente sul Regolamento ufficiale dell’iniziativa. Tuttavia, possiamo indicare che sono presenti tutte le principali catene di elettronica e piattaforme online come Mediaworld, Unieruo, Euronics, Trony e Amazon.