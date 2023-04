La microSD è un prodotto che negli anni è divenuto fondamentale per milioni di consumatori in tutto il mondo, data comunque la necessità di sempre più spazio d’archiviazione, che potesse tornare utile per il salvataggio di file, immagini o video.

Amazon, la promozione è veramente molto speciale

La MicroSD SanDisk di cui parliamo oggi fa parte della serie Extreme PRO, ha una capacità di 64GB, ed originariamente veniva commercializzata da Amazon al prezzo finale di 33,99 euro. In questi giorni è stata attivata una comodissima promozione che visto la riduzione della spesa finale del 36%, sino al raggiungimento del valore di 21,65 euro (ACQUISTATELA QUI).

Nell’eventualità in cui non conosciate il modello, ricordiamo essere commercializzata con annesso adattatore SD, ha colorazione rosso-nera, è di classe 10, precisamente V30 e U3, oltre che UHS-I, ciò le permette di raggiungere una velocità di lettura di 170MB/s, e quindi piena compatibilità con registrazione in 4K. E’ un prodotto ideale per l’utilizzo in droni, o anche semplicemente in videocamere di ultima generazione che registrano alla massima risoluzione.

Al solito ricordiamo che lo sconto descritto nell’articolo ha vita limitata, ciò sta a significare che potrebbe terminare prima del previsto, e proprio per questo motivo consigliamo caldamente di ricorrere all’acquisto quanto prima, in modo da essere sicuri di riuscire a completare correttamente l’ordine.