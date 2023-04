Nonostante manchi ancora qualche mese alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, in rete le indiscrezioni sul loro conto continuano a susseguirsi senza sosta.

I due nuovi device del produttore coreano hanno fatto la loro apparizione nel database del CCC grazie al quale abbiamo avuto la conferma sulla velocità di ricarica della batteria. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: i nuovi foldable non sorprenderanno con la velocità di ricarica

Stando a quanto è possibile apprendere, i due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung supporteranno la ricarica rapida a 25 W con il caricabatterie standard da 25 W del produttore che ha il numero di modello EP-TA800. Probabilmente i fan di Samsung non saranno particolarmente stupiti da tale anticipazione, in quanto negli ultimi anni il colosso coreano ha deciso di seguire una politica conservativa per quanto riguarda la velocità di ricarica dei suoi device.

In sostanza, con Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 il colosso coreano non avrebbe in programma delle importanti novità per quanto riguarda la velocità di ricarica e saranno altri, pertanto, i miglioramenti studiati dal colosso coreano per la nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione modificata,

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando i due smartphone saranno effettivamente disponibili e in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare.