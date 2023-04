Uno dei film più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Fast e Furious 10, il decimo capitolo della saga che riguarda Dominic Toretto e la sua famiglia, i quali non riescono a trovare pace a causa dei continui strascichi del passato che tornano a tormentarli uno dopo l’altro nel tentativo di distruggere entrambi.

Il capitolo numero 10 vedrà l’arrivo di un nuovo supercattivo che collaborerà con Cypher nell’obbiettivo di farla pagare a Dom per i fatti del passato ed in particolare di quelli legati a Fast Five, il cui collegamento verrà mostrato in modo evidente nel film.

Il trailer

Il trailer mostra fin da subito l’anima del film, azione costante, esagerata e senza freno a mano, stampo ormai caratteristico dei film di questa saga, come si evince dalle immagini ci sposteremo in giro per il mondo, dal Vaticano fino addirittura a Rio sullo stesso ponte che sancì la fine di Fast Five, gli occhi più attenti avranno notato anche la presenza di Brie Larson all’interno delle immagini, new entry nella saga il cui ruolo però ancora non è chiaro.

Per il resto il film sembra essere perfettamente allineato con gli ultimi capitoli della saga, un’azione al limite del fantascientifico farcita di auto veloci, corpo a corpo costante tra i vari personaggi, esplosioni e gare nei maggiori centri del mondo.

La data è segnata, il 18 Maggio Fast X sfreccerà nelle sale italiane, non rimane che allacciare le cinture e prepararsi alle sgasate sullo schermo di Dom e la sua famiglia, scaldate i motori.