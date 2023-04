Il prossimo update di WhatsApp potrebbe portare con sé l’introduzione di una novità veramente unica nel proprio genere, un qualcosa che al momento non troviamo altrove, nemmeno sulla rivale più agguerrita, tra le app di messaggistica istantanea, quale è appunto Telegram.

Al giorno d’oggi WhatsApp è forte della posizione predominante nel mondo della messaggistica istantanea, periodicamente sono oltre 1,3 miliardi gli utenti attivi (Telegram si ferma a 700 milioni), ma questo non basta per stare tranquilli, la rivale è sempre pronta ad inserire nuove funzionalità, e tutto si tramuta in un continuo rincorrersi.

WhatsApp, cosa ci riserva il futuro

Il futuro di WhatsApp pare essere assolutamente roseo e ricchissimo di novità, oltre alla modifica dei messaggi, alla possibilità di interagire diversamente con lo stato e simili, troviamo la possibilità di aggiungere una didascalia ai file condivisi.

Facciamo un passo indietro, la funzione è stata recentemente aggiunta all’interno dell’ultima beta per Android (la 2.23.8.22), e consiste sostanzialmente nel consentire all’utente finale di poter modificare il titolo di un file che deciderà di condividere con un altro profilo, aggiungendovi la descrizione dettagliata (o meglio definita didascalia). Una funzione molto simile la troviamo, ad esempio, su Telegram, nel momento in cui inviamo un’immagine o un documento.

Un qualcosa di sicuramente molto utile che rende la fruizione dei contenuti più fluida ed alla portata di tutti. Non sappiamo ancora se e quando verrà effettivamente attivata per tutti, essendo in Beta potrebbero volerci ancora diversi mesi prima di vederla applicata.