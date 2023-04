A quanto pare ci risiamo. Nel corso delle ultime ore è emerso in rete che a breve saranno introdotti nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa del noto operatore telefonico TIM. Secondo quanto è emerso, queste rimodulazioni dovrebbero avere un importo compreso tra 2 e 3 euro.

TIM, stanno per arrivare ulteriori aumenti per alcune offerte di rete fissa

In quest’ultimo periodo il noto operatore telefonico TIM aveva già introdotto alcune rimodulazioni al costo di alcune offerte di rete fissa. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, gli ultimi aumenti hanno riguardato diverse offerte, tra cui TIM Super Premium, TIM Premium, TIM Premium Base e TIM Premium Wifi Special.

Ora, però, sembra che l’operatore abbia deciso di introdurre ulteriori aumenti. Questi ultimi avranno un importo compreso tra 2 e 3 euro e dovrebbero riguardare un ulteriore gruppo di offerte appartenenti sempre alla rete fissa. Queste nuove rimodulazioni saranno applicate a partire dal prossimo 1° giugno 2023.

L’operatore ha giustificato questi aumenti “per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato”. In ogni caso, gli uutentiche saranno coinvolti dagli aumenti potranno effettuare il proprio diritto di recesso. Si potrà fare gratuitamente entro il 30 giugno 2023 in diversi modi: chiamando il Servizio Clienti 187; effettuando richiesta dall’Area Clienti MyTIM; scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma); scrivendo alla PEC disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it; presso un negozio fisico autorizzato.

Per il momento, l’operatore telefonico TIM non ha comunicato ufficialmente i nomi delle offerte di rete fissa che subiranno presto queste rimodilazioni. Vi terremo comunque aggiornati non appena l’operatore comunicherà qualcosa al riguardo.