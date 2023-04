Quest’anno Google non sarà l’unico rivale con il quale Samsung dovrà fare i conti. Motorola è da tempo a lavoro sul suo prossimo smartphone pieghevole e una breve clip condivisa in rete dalla stessa azienda permette di affermare che il lancio potrebbe essere davvero molto vicino.

Chen Jin, dirigente del gruppo Lenovo, ha condiviso un breve filmato sul noto portale Weibo mostrando il profilo del Motorola Razr 2023 e fornendo alcune anticipazioni non del tutto chiare sul display esterno del dispositivo.

Motorola Razr 2023: il display esterno sarà ancora più grande!

Il filmato condiviso in rete non svela particolari dettagli sul Motorola Razr 2023 fatta eccezione per il display esterno che, rispetto ai dispositivi pieghevoli già rilasciati dall’azienda potrebbe presentare delle dimensioni più ampie includendo anche la fotocamera esterna a doppio sensore. Le due fotocamere non avranno un modulo fisico ma saranno totalmente avvolte dal display.

Lo smartphone potrebbe essere disponibile anche in una versione Lite che di si distinguerà dal Razr 2023, chiamato anche Razr 40 Ultra, proprio per la dimensione del display e per la sua funzione. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere decisamente più piccolo e potrebbe non avere funzioni particolari limitandosi dunque a mostrare l’ora.

Entrambe le varianti potrebbero comunque arrivare in tempi molto brevi. Secondo il leaker Max Jambor l’azienda presenterà i suoi dispositivi il 1° giugno a Madrid. Motorola non ha ancora annunciato la data dell’evento ufficiale e non è da escludere la possibilità che il lancio in Cina e quello in Europa avvengano con una lunga pausa tra l’uno e l’altro.