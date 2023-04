Nel corso dei prossimi mesi il produttore sudcoreano Samsung presenterà ufficialmente la sua nuova serie di tablet appartenenti alla fascia alta del mercato. Uno di questi dispositivi sarà il nuovo Samsung Galaxy Tab S9+. Quest’ultimo è stato avvistato nel corso delle ultime ore nei database di Geekbench.

Samsung Galaxy Tab S9+, il nuovo tablet top di gamma passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi tablet top di gamma di casa Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy Tab S9+. Quest’ultimo è stato registrato sul portale in questione con il numero di modello SM-X816B.



Dai benchmark appena pubblicati sul sito, è emerso che il tablet sarà alimentato da uno degli ultimi processori top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 2. Il tablet, in particolare, ha totalizzato 1974 punti in single core e 5194 punti in multi core. Il modello testato su Geekbench è stato poi supportato da tagli di memoria comprendenti 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il sistema operativo installato a bordo, invece, è Android 13.

Questo è quanto è emerso in queste ore dal portale Geekbench. Vi ricordiamo che questo tablet è stato avvistato qualche giorno fa anche in alcune immagini renders. Stando a queste ultime, il nuovo Samsung Galaxy Tab S9+ avrà un design premium. Sul fronte avrà un ampio display con cornici molto sottili. Sul retro il tablet disporrà di due fotocamere e saranno presenti anche quattro speaker audio.