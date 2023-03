Il team dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sta lavorando all’introduzione dei messaggi vocali effimeri. Si tratta di messaggi audio che chi riceve può ascoltare solamente una volta.

Come molti di voi già sanno, WhatsApp offre anche la possibilità di inviare foto e video che possono essere visualizzati dal destinatario solo una volta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp lavora sui messaggi vocali effimeri

Il colosso WhatsApp ha rilasciato una nuova beta per dispositivi Android. All’interno di essa, sono stati trovati dettagli in merito ad una novità in arrivo, i messaggi audio effimeri. A quanto pare, WhatsApp vuole dare la possibilità agli utenti di inviare note audio che possono essere ascoltati dai destinatari solamente una volta. Il tutto, ovviamente, allo scopo di salvaguardare la privacy degli utenti.

Così come i messaggi di testo effimeri, anche i messaggi vocali effimeri sono attualmente in fase di sviluppo. Di conseguenza, non possiamo dire con certezza quando saranno disponibili al pubblico. Considerando che ancora non hanno potuto metterci le mani neanche i beta tester, potrebbero volerci ancora alcuni mesi per il debutto al pubblico. Ciò che è certo è che arriveranno sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android.

Detto questo, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per ricevere maggiori notizie sulla funzione in questione. La piattaforma, come ben saprete, è costantemente al lavoro per cercare di rendere l’esperienza d’uso di noi utenti sempre migliore.