Vodafone sta regalando letteralmente il vero 5G ai propri clienti, un regalo inaspettato che molti stanno ricevendo, tramite una comunicazione via SMS, che va indubbiamente a migliorare la qualità dei contenuti dell’offerta, senza richiedere in cambio nessun esborso aggiuntivo.

Come testimoniato dal nostro Gianluca, cliente Vodafone con attiva una promozione Gold Start, in questi giorni ha ricevuto un SMS testuale in cui la stessa azienda comunicava di voler fare una sorpresa, con il conseguente incremento della velocità di navigazione (‘portata al massimo’ dice Vodafone), senza alcun costo aggiuntivo. In altre parole è stato effettuato un upgrade della velocità di connessione, con attivazione automatica del 5G.

Vodafone, che regalo per i clienti

Cambiamenti? diremmo moltissimi, come potete verificare direttamente dallo SpeedTest condiviso dallo stesso Gianluca, la velocità di navigazione è stata letteralmente decuplicata, sino a raggiungere addirittura i 590 Mbps in download, con 43,1 Mbps in upload, ed un ping di soli 22ms (Jitter invece di 4ms). Un upgrade importante che può davvero rendere felici tutti i consumatori coinvolti, a patto che ovviamente abbiano uno smartphone compatibile e siano sotto rete Vodafone in 5G.

La diffusione del 5G in Italia non ha ancora raggiunto la capillarità desiderata, di conseguenza potreste trovarvi in difficoltà, soprattutto se non risiedete nelle grandi città, ma comunque avere la possibilità di godere del 5G senza costi aggiuntivi, è un plus non da poco (e non scontato sopratutto con gli operatori tradizionali). Al momento vi abbiamo riportato l’esperienza di un nostro collaboratore, ma siamo convinti che tanti altri utenti in Italia stiano ricevendo lo stesso messaggio, anche con offerte differenti.