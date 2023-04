Una moneta greca da due euro del 2002 è disponibile su Ebay Germania per soli 80.000 euro. Ma cosa la rende così preziosa? Secondo il venditore, è la lettera S, coniata in una delle dodici stelle. È un errore di battitura che ha fatto diventare la moneta un oggetto da collezione.

Curiosamente questa moneta da 2 euro con la stessa particolarità viene proposta anche da altri venditori a 54.000 euro. Ma questa oscillazione di prezzo dipende anche dalla qualità della moneta.

Il pezzo in questione è del 2002 ed è molto noto. La lettera S corrisponde all’istituto emittente finlandese che l’ha coniata per conto della Grecia, (Suomi in finlandese significa Finlandia, da qui la S). Esistono anche altre monete greche (1, 2, 5, 10 e 50 centesimi), della stessa annata, coniate con la lettera F dalla Monnaie de Paris.

Alcune monete potrebbero essere un falso

In effetti, la valuta nazionale greca temeva di non essere in grado di coniare abbastanza monete quando l’euro è stato introdotto nel 2002. Si è quindi rivolta ai servizi degli istituti finlandesi e francesi. È la parte colpita dalla lettera S che è la più rara.

Ma non è l’unica moneta rara che circolano tra i collezionisti online. Per esempio, troviamo la Grace Kelly da 2 euro di Monaco: un vero e proprio pezzo raro, popolare tra i collezionisti americani. Sebbene ne siano state prodotte 20.001 unità, il suo prezzo si aggira intorno ai 2.000 euro.

Ma bisogna comunque prestare quando si crede di star facendo un “buon affare” sulle piattaforme di vendita online. Un’altra moneta identica, a un prezzo più ragionevole e in condizioni migliori, è stata venduta a 16,50 euro.