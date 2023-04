Tineco lancia gli sconti su Amazon con diversi prodotti con coupon al 100%

Tineco è un’azienda che ha un obiettivo ben chiaro, ovvero quello di mettere in mostra la sua grande propensione verso il mondo della tecnologia intelligente. L’innovazione fa parte dunque di questo marchio, il quale vuole in ogni modo rendere gli elettrodomestici molto più semplici da utilizzare grazie ad un approccio smart. Scegliere un’aspirapolvere, che sia anche lavapavimenti, di Tineco potrebbe quindi comportare svariati vantaggi, soprattutto si tali dispositivi vengono proposti a prezzi più bassi del solito.

Oggi Amazon infatti propone i suoi sconti settimanali offerti da Tineco, che fino alla fine della prossima settimana permetterà dunque di acquistare i suoi prodotti con un sensibile sconto. Sono svariate le opportunità, a partire dagli accessori fino ad arrivare ai kit completi. In diversi casi sono disponibili prezzi ribassati e con ulteriori coupon per risparmiare ancora di più.

Tineco offre sconti clamorosi per questa e per la prossima settimana su Amazon, ecco i più interessanti

Una delle offerte più interessanti non poteva che riguardare la Tineco Floor ONE S5 Steam, aspirapolvere e lavapavimenti. Questo dispositivo in grado di utilizzare tanti sensori smart, costa su Amazon 349€ grazie allo sconto del 22%. Questo il link per acquistare il prodotto. Offerta valida fino al 23 aprile 2023.

Da non tralasciare poi la Tineco Floor ONE S3, aspirapolvere in grado di lavare anche i pavimenti e di sfruttare diverse delle caratteristiche che il modello S5 propone. Il prezzo scontato vedrà il dispositivo arrivare a costare solo 279€ invece che 409€. per acquistare il prodotto, ecco il link diretto. Offerta che partirà ufficialmente dal prossimo 24 aprile per durare fino al 30 aprile 2023.

Lasciamo inoltre il collegamento all’intera vetrina di Tineco su Amazon, per scoprire tutti gli sconti che l’azienda mette in mostra.