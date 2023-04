Webcam Full HD 1080p con DOPPIO microfono a 14€ su Amazon

Siccome oggi è indispensabile avere un computer provvisto di una webcam, sia nel mondo del lavoro che dell’istruzione, ecco che su Amazon fioccano le grandi opportunità. Ovviamente il tutto è da intendere sia per l’eccezionale qualità dei dispositivi venduti dal colosso del mondo e-commerce, sia per quanto concerne il prezzo di vendita che talvolta arriva a toccare anche i minimi storici. E’ oggi questo il caso, visto che la webcam in questione riesce a mostrare caratteristiche di ottimo livello ma soprattutto un prezzo molto più basso del solito.

Webcam con risoluzione in full HD e doppio microfono da utilizzare sul vostro pc, Amazon la mette in vendita a soli 14,99€

La qualità dell’immagine sarà impeccabile grazie all’obiettivo e al sensore in grado di tirare fuori riprese in live in qualità full HD a 1080p. Tutto è possibile grazie al sensore di immagine CMOS da 1/2.9″ di apertura, il quale fornisce video nitidi e cristallini.

Chiaramente il tutto funziona in modalità Plug & Play, per cui dovrete solo aprire la confezione, tirare fuori la webcam collegarla tramite USB al vostro computer. Il dispositivo sarà compatibile per tutti i principali software come ad esempio Google Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype, Facebook, FaceTime e molto altro ancora.

La compatibilità non sarà un problema anche per quanto riguarda i vari sistemi operativi, visto che non ci saranno impedimenti né su MacOS, né su Windows o Linux così come su qualsiasi altra piattaforma.

Il prezzo di oggi è eccezionale grazie al coupon di 15 € che trovate su Amazon. Ricordate di spuntarlo prima di procedere all’acquisto, il quale vi porterà ad avere la webcam ad un prezzo di soli 14,99€.

